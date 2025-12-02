ایران اور ترکیہ پائیدار امن کے قیام کے لیے پرعزم ہیں، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ تہران میں ترک وزیرِ خارجہ ہاکان فیدان اور ان کے وفد کے ساتھ ایک نہایت صمیمی اور سازگار ماحول میں ہم نے دوطرفہ تعلقات کے بڑھتے ہوئے رجحان کا جائزہ لیا اور دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے اس پختہ عزم پر زور دیا کہ اقتصادی، تجارتی، توانائی، ٹرانزٹ، سکیورٹی، ٹیکنالوجی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کیا جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم نے غزہ اور مغربی کنارے کی المناک صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صہیونی رژیم کی نسل کشی کی سخت مذمت کی اور اس کے جرائم کو فوری طور پر روکنے اور بین الاقوامی اداروں میں جواب دہ بنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔
عراقچی نے کہا کہ اسی طرح شام اور لبنان کی صورتحال کے حوالے سے ہم نے ان دونوں ملکوں کی قومی خودمختاری، ارضی سالمیت اور وحدت کا مکمل احترام کرنے پر زور دیا اور صہیونی رژیم کی مسلسل جارحیت کی سخت مذمت کی۔
ایران اور ترکیہ، بطور دو اہم علاقائی طاقتیں، اس بات پر مصمم ہیں کہ قریبی ہم آہنگی اور تعاون کے ذریعے پائیدار امن، استحکام اور علاقائی ترقی کے راستے پر گامزن ہوں۔
