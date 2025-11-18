روسی عوام پر ایران مخالف پروپیگنڈوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، ایرانی نائب صدر 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے نائب صدر ڈاکٹر محمدرضا عارف نے روس میں ایرانی سفارتکاروں سے ملاقات کے دوران کہا کہ ایران کی شنگھائی تعاون تنظیم میں شمولیت کی کوششیں 80 کی دہائی کی ابتدا سے شروع ہوئیں اور رکن ممالک نے ایران کے رویے کو مثبت انداز میں دیکھا۔
انہوں نے کہا کہ علاقائی تنظیموں میں مؤثر کردار ادا کرنا ایران کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے اور یوریشیا یونین میں شمولیت ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ ان ممالک کے ساتھ ایران کے ثقافتی اور تمدنی اشتراکات ہیں۔
ڈاکٹر عارف نے مزید کہا کہ ایران کو مختلف اقسام کی سفارتکاری استعمال کرنی چاہیے اور یوریشیا کے ساتھ تعلقات میں ثقافتی سفارتکاری مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ روس کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ایران کی ترجیحات میں شامل رہے ہیں اور اب دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک معاہدہ موجود ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران اور روس کا تعاون قومی مفادات، سلامتی اور علاقائی حالات کے مطابق ہے اور دونوں ممالک باہمی منافع کے تحت تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
عارف نے مزید کہا کہ روس میں کیے گئے سروے کے مطابق ایران مخالف پروپیگنڈے کا عوامی رائے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہمیں بھی اپنے عوام کو سمجھانا چاہیے کہ روس کے ساتھ ہماری سرحد اور مشترکہ مفادات ہیں اور ہم باہمی منافع کے خواہاں ہیں۔
انہوں نے روس کی جانب سے ایران کے حق میں یورپی ممالک کے "میکانزم" کے اقدام کی مخالفت کو اہم قرار دیا اور کہا کہ ایران اور روس کے سیاسی و اسٹریٹجک تعلقات مضبوط ہیں۔ تاہم ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی، تجارت، سیاحت، علمی اور ثقافتی شعبوں میں بھی تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے۔
