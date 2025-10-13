اسرائیل کن فلسطینی قیدیوں کی رہائی سے انکار کر رہا ہے؟

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیل نے ان اہم فلسطینی قیدیوں کی رہائی سے انکار کیا ہے جنہیں غزہ جنگ کے بعد قیدی تبادلے کے تحت آزاد کیا جانا تھا۔
غزہ جنگ بندی معاہدے کے مطابق 250 عمر قید فلسطینی قیدی اور 1700 دوسرے عام قیدی آزاد ہونے تھے جو ۷ اکتوبر 2023 سے قید میں ہیں۔ تاہم میڈیا ذرائع کے مطابق اسرائیلی خفیہ سروس شاباک نے چند اہم فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر اعتراض کیا اور انہیں فہرست سے خارج کر دیا۔
اہم فلسطینی قیدی جنہیں فہرست سے خارج کیا گیا:
مروان برغوثی: فتح تحریک کے اہم رہنما، 2002 میں گرفتار، پانچ بار عمر قید کی سزا
احمد سعدات: جبهہ عوامی آزادی فلسطین کے سیکرٹری جنرل، فوجی عدالت نے 30 سال قید کی سزا دی۔
حسن سلامہ: عزالدین قسام بریگیڈ کے رکن، اسرائیلی قیادت کے خلاف کارروائیوں کا ذمہ دار، 48 بار عمر قید اور 30 سال قید کی سزا (1175 سال مجموعی)۔
عباس السید: حماس کے سیاسی و عسکری کمانڈر، طولکرم صوبہ، 2002 میں گرفتار، 35 بار عمر قید اور 100 سال قید کی سزا، پہلے بھی اسرائیل نے اسے آزاد کرنے سے انکار کیا۔
ابراہیم حامد: کرانہ باختری میں عزالدین قسام کے رہنما، 2006 میں گرفتار، 54 بار عمر قید، متعدد حملوں کا منصوبہ ساز۔
حکیم عواد: 2012 میں گرفتار، 5 بار عمر قید۔
محمود عطا اللہ: نابلس کے رہائشی، 2004 میں گرفتار، ایک بار عمر قید اور 15 سال۔
ڈاکٹر حسام ابو صفیہ: کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر، دسمبر 2024 میں گرفتار، اسرائیلی افواج کی اسپتال پر حملے کے دوران ہتھیار کے بغیر مزاحمت کے باعث بین الاقوامی توجہ کا مرکز۔
ڈاکٹر مروان الہمص: اسپتالوں کے ڈائریکٹر اور فلسطین وزارت صحت کے ترجمان، جولائی 2025 میں گرفتار، بین الاقوامی سطح پر شدید مذمت کا سبب۔
واضح رہے اسرائیل کی جانب سے ان اہم قیدیوں کی رہائی سے انکار اور انہیں فہرست سے خارج کرنا قیدی تبادلے کے معاہدے میں تناؤ اور فلسطینی قیادت کی شدید تنقید کا باعث بنا ہے۔ ان اقدامات سے اسرائیل کی بین الاقوامی سطح پر تنقید میں اضافہ ہوا ہے اور فلسطینی عوام میں غصہ اور مایوسی پائی جاتی ہے۔
