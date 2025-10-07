امریکہ، ونزویلا مذاکرات تعطل کا شکار، کشیدگی میں اضافہ، نیویارک ٹائمز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ونزویلا کے ساتھ جاری سفارتی مذاکرات منقطع کر دیے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ فوجی کشیدگی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔
ذرائع کے مطابق ٹرمپ نے اپنے خصوصی نمائندے کو ہدایت دی ہے کہ ونزویلا کے حکام کے ساتھ تمام رابطے فوری طور پر بند کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکی حکام نے مختلف ممکنہ فوجی آپریشنز کے منصوبے بھی تیار کر رکھے ہیں تاکہ کسی بھی صورت حال سے نمٹا جا سکے۔
وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے نیویارک ٹائمز کو بتایا کہ صدر ٹرمپ امریکہ کی تمام صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ غیر قانونی منشیات کے ملک میں داخلے کو روکا جا سکے۔
آپ کا تبصرہ