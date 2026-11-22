مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، برطانوی اخبار گارڈین نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ سے پیدا ہونے والے آپریشنل دباؤ، طویل المدتی فوجی مشنوں اور جنگی بحری جہازوں کی تعمیر و مرمت میں مشکلات کے نتیجے میں امریکی بحریہ کو اپنی عملی صلاحیت برقرار رکھنے میں وسیع پیمانے پر محدودیتوں کا سامنا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، ایران کے خلاف جنگ نے امریکی بحری بیڑے پر دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے اور بعض جنگی بحری جہاز 10 سے 11 ماہ تک طویل فوجی مشن انجام دے چکے ہیں، جبکہ عام طور پر ان جہازوں کی تعیناتی کا دورانیہ تقریباً سات ماہ ہوتا ہے۔ فوجی مشنوں کی مدت میں توسیع کے باعث بحری جہازوں کی مرمت اور دیکھ بھال کے کام بھی مؤخر ہو گئے ہیں۔
گارڈین نے مشرقِ وسطیٰ سے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس جارج واشنگٹن کی واپسی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ گزشتہ ہفتے اس جہاز کی روانگی کے ساتھ ایک غیر معمولی دور کا خاتمہ ہوا، جس کے دوران بعض اوقات امریکہ کے پاس بحرالکاہل کے خطے میں کوئی طیارہ بردار بحری جہاز موجود نہیں تھا۔
اس برطانوی اخبار نے نئے جنگی بحری جہازوں کی تعمیر میں مشکلات، اخراجات میں اضافے اور چین کے ساتھ جہاز سازی کے مقابلے میں امریکہ کے پیچھے رہ جانے کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔
اخبار نے مزید لکھا ہے کہ امریکی کانگریس کے بجٹ دفتر کے تخمینوں کے مطابق، امریکہ کے 30 سالہ بحری جہاز سازی کے منصوبے پر سالانہ اوسطاً 54 ارب ڈالر خرچ ہوں گے، جو امریکی بحریہ کے تخمینے سے تقریباً 18 فیصد زیادہ ہے۔
گارڈین کی رپورٹ کے مطابق، امریکی بحریہ آئندہ 30 برسوں کے دوران اپنے بحری بیڑے کی تعداد 286 سے بڑھا کر 381 کرنا چاہتی ہے، تاہم جنگی جہازوں کے پیچیدہ ڈیزائن، تعمیر میں تاخیر اور بڑھتے ہوئے اخراجات نے اس منصوبے کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔
اس رپورٹ میں ایران کے خلاف جنگ کے باعث امریکی بحریہ کے اسلحے کے ذخائر، افرادی قوت اور بحری بیڑے کی معاونت کی صلاحیت پر پڑنے والے دباؤ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
ماہرین کے مطابق، اگر جنگ جاری رہی تو اس کے امریکی بحریہ کی آپریشنل تیاری پر طویل المدتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
امریکہ نے حالیہ برسوں میں جنگی بحری جہازوں اور آبدوزوں کی تعداد میں اضافے اور اپنی بحری صلاحیتوں کو ترقی دینے کی کوشش کی ہے تاکہ دنیا کے سمندروں میں اپنی برتری برقرار رکھ سکے، لیکن جہاز سازی کے مسائل، تربیت یافتہ افرادی قوت کی کمی، مرمت میں تاخیر اور فوجی منصوبوں کے بھاری اخراجات نے ان اہداف کا حصول مشکل بنا دیا ہے۔
اس کے برعکس، چین نے اپنی جہاز سازی کی صنعت کی پیداواری صلاحیت میں توسیع کرتے ہوئے جنگی بحری جہازوں کی تعمیر کی رفتار تیز کر دی ہے۔
یوروناول انسٹی ٹیوٹ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق، چین نے 2024 اور 2025 کے دوران جنگی بحری جہازوں کی تیاری میں امریکہ کے مقابلے میں دو گنا سے بھی زیادہ مجموعی ٹنّیج تیار کی ہے۔
اس رجحان نے بیجنگ کے ساتھ بحری مقابلے کے حوالے سے امریکی فوجی حکام اور قانون سازوں کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔
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