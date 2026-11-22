مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے عمان کے قومی دن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور عمان کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں، جو باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور تعاون پر مبنی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ تعلقات خطے میں امن و استحکام کے تناظر میں قائم ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے عمان محض ایک ہمسایہ ملک نہیں بلکہ ایک دوست اور برادر ملک ہے۔
وزیر خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہماری نظر میں عمان ایک ذمہ دار حکومت ہے، جس کے خلیج فارس اور مغربی ایشیا کے خطے میں امن، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے واضح مقاصد ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ 20 سال سے مشترکہ اقتصادی کمیشن قائم ہے اور مسلسل مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاسی مشاورت کا آخری دور چار روز قبل مسقط میں منعقد ہوا تھا۔ ہم عمان کے ساتھ علاقائی امور پر مسلسل مشاورت کرتے رہتے ہیں، بالخصوص خلیج فارس میں نئے سکیورٹی ڈھانچے کی تشکیل جیسے اہم موضوع پر۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے آبنائے ہرمز اور مستقبل میں اس کے انتظام کے طریقۂ کار کے حوالے سے عمان کے ساتھ قریبی مذاکرات کیے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز، اسے دوبارہ کھولنے اور بحری جہازوں کی آمدورفت کا معاملہ ایران اور عمان دونوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔
عراقچی نے کہا کہ ایران کے پیش کردہ منصوبے کے مطابق آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بالکل مشکل کام نہیں ہے۔ صرف اتنا ضروری ہے کہ امریکہ ایران کی معقول شرائط تسلیم کر لے، جس کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔
عراقچی نے واضح کیا کہ جنگ سے قبل آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی، لیکن امریکہ کی جارحیت کے باعث اسے بند ہونا پڑا۔ ایران کی جانب سے پیش کی جانے والی شرائط کوئی پیچیدہ شرائط نہیں ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ فلسطین اب بھی عالمِ اسلام اور ہمارے خطے کا بنیادی مسئلہ ہے اور غزہ میں جاری صورتحال پر ہمیں شدید تشویش ہے۔ اس وقت غزہ میں خاموش نسل کشی جاری ہے اور اسرائیلی حکومت خوراک اور ادویات کی ترسیل روک رہی ہے۔ دوسری جانب خراب موسمی حالات نے بھی غزہ کی صورتحال کو انتہائی سنگین بنا دیا ہے۔
عراقچی نے اس حوالے سے اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) کے رکن ممالک کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا۔
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