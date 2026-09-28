امریکی بحری بیڑے کی ’’انٹیلی جنس آنکھ‘‘ کیا کچھ کرسکتی ہے؟ الجزیرہ کی رپورٹ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، الجزیرہ نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے گزشتہ روز ایک امریکی بغیر پائلٹ زیرآبی گاڑی (UUV) REMUS 600 کو اپنے قبضے میں لینے کا اعلان کیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ ڈرون امریکی زیرآبی جاسوسی کے اہم آلات میں شمار ہوتا ہے۔
الجزیرہ کے مطابق REMUS 600 تقریباً چار میٹر طویل ہے اور 600 میٹر تک گہرائی میں زیر آب کارروائیاں انجام دے سکتا ہے۔ یہ زیرآبی ڈرون بحری جہازوں کی نگرانی اور اسکورت، سمندری بارودی سرنگوں کی تلاش اور ان کے مقام کا تعین، تصاویر بھیجنے اور آبنائے ہرمز میں معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ نظام GPS کی مدد سے مسلسل 70 گھنٹے تک زیر آب آپریشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اس سے قبل ایران نے 8 ستمبر کو ایک اور امریکی زیرآبی ڈرون Dive LD کو پکڑنے کا اعلان کیا تھا، جو 6 ہزار میٹر تک گہرائی میں زیر آب جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ اس نے آبنائے ہرمز میں امریکی فوج کے دوسرے زیرآبی ڈرون کو پکڑ لیا ہے۔ یہ ڈرون جدید اور ذہین زیرآبی نظام REMUS 600 ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ سپاہ کی بحریہ کے اہلکاروں نے خدا کی مدد سے ایک مربوط اور پیچیدہ کارروائی کے دوران، انٹیلی جنس نگرانی اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، ایک جدید امریکی زیرآبی ڈرون کو قابو میں لے لیا جو آبنائے ہرمز میں جاسوسی کے لیے سرگرم تھا۔
سپاہ کے مطابق REMUS 600 کو غنیمت کے طور پر قبضے میں لینے کے بعد اس وقت بحریہ کے ماہرین کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ اس سے حاصل ہونے والی معلومات کا تجزیہ اور بازیابی کی جا سکے۔
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز بند ہے اور اس آبنائے میں خطرناک سرگرمیوں اور غیر مجاز راستوں سے آمدورفت کے خلاف کارروائی پوری قوت کے ساتھ بلاوقفہ جاری ہے۔
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