ایران کے خلاف غیر پرامن راستے کارگر ثابت نہیں ہوں گے، روس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ویانا میں روسی نمائندے میخائل اولیانوف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ امریکا 1980 سے ایران کی معیشت کے خاتمے کا انتظار کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکا، خلیجی ممالک اور پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا کہ واشنگٹن بالآخر پرامن حل پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کرے، کیونکہ دوسرے راستے کارگر ثابت نہیں ہوں گے۔
دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس سے قبل امریکی ٹی وی چینل این بی سی کے پروگرام ’’میٹ دی پریس‘‘ میں کہا تھا کہ صدر مسعود پزشکیان اور وہ جنگ کے لیے نیویارک نہیں آئے بلکہ امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے آئے ہیں۔
عراقچی نے تاہم واضح کیا کہ ایران کسی بھی جارحیت کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑا رہے گا، چاہے معاملہ ایک انتہائی تباہ کن جنگ تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔
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