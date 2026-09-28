نتن یاہو کا عرب امارات کا دورہ، بن زاید سے ملاقات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی میڈیا، بالخصوص چینل 12 نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید سے ملاقات کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے پورا دن متحدہ عرب امارات میں گزارا۔ تاہم دونوں جانب کے سرکاری ذرائع نے تاحال اس خبر کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی۔
اسرائیلی میڈیا کے بعض ذرائع نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ نیتن یاہو نے محمد بن زاید کے ساتھ ایران کے بارے میں گفتگو کی۔
واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کا عمل 2009 میں سفارتی رابطوں اور غیر رسمی تعاون میں اضافے کے ساتھ شروع ہوا۔ اسی سال متحدہ عرب امارات نے قابل تجدید توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی (IRENA) سے متعلق اجلاسوں کی میزبانی کی، جبکہ 2015 میں ابوظہبی میں اس ادارے کے صدر دفتر میں اسرائیل کا نمائندہ دفتر قائم کیا گیا، جو دونوں کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی سمت میں اہم علانیہ اقدامات میں شمار ہوا۔
بعد ازاں 2020 میں «ابراہیمی معاہدے» کے تحت متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے سفارتی تعلقات قائم کیے اور اس کے بعد دونوں کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور سکیورٹی تعاون میں توسیع ہوئی۔
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