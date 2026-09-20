گرین لینڈ، امریکہ اور ڈنمارک کے درمیان معاہدہ، نیٹو کا خیرمقدم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، نیٹو نے امریکہ، ڈنمارک اور گرین لینڈ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ شمالی بحر اوقیانوس کے خطے میں سلامتی اور استحکام کو مضبوط کرے گا۔
تفصیلات کے مطابق نیٹو کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ہم امریکہ، گرین لینڈ اور ڈنمارک کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے اعلان کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ معاہدہ شمالی بحر اوقیانوس کے خطے میں سلامتی اور استحکام کو مضبوط کرے گا۔
اس سے قبل ڈنمارک اور گرین لینڈ نے کہا تھا کہ گرین لینڈ میں امریکی فوجی موجودگی بڑھانے کے لیے امریکہ کے ساتھ ہونے والا نیا معاہدہ جزیرے کی خودمختاری کو کمزور نہیں کرے گا۔ اس معاہدے پر آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔
معاہدے کے تحت امریکہ کو گرین لینڈ میں نمایاں فوجی موجودگی حاصل ہوگی اور جزیرے میں حریف ممالک کے فوجی اڈے یا فوجی موجودگی قائم کرنے کی روک تھام کی جائے گی۔
تاہم معاہدے کی اہم تفصیلات اب تک جاری نہیں کی گئی ہیں، جن میں گرین لینڈ میں امریکی فوجی موجودگی کی درست سطح اور یہ سوال بھی شامل ہے کہ آیا واشنگٹن کو جزیرے کی خارجہ پالیسی یا قدرتی وسائل کے حوالے سے کوئی اختیارات حاصل ہوں گے۔
آپ کا تبصرہ