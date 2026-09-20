آبنائے ہرمز کا کنٹرول بدستور ایرانی مسلح افواج کے پاس ہے، جنرل شکارچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اپنے بیان میں انہوں نے آئل ٹینکروں کی حفاظت اور گزشتہ دو ماہ کے دوران ایک ارب بیرل تیل کی ترسیل سے متعلق سینٹکام کمانڈر کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیانات ایک ناکام نفسیاتی مہم کا حصہ ہیں۔
جنرل شکارچی نے مزید کہا کہ ایسے دعوے خطے میں امریکہ کی جانب سے برداشت کیے جانے والے بھاری مالی اور انسانی نقصانات کا جواز پیش کرنے اور امریکی فوج کی کمزور ہوتی پوزیشن کو چھپانے کی کوشش ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس قسم کے بیانات خطے میں جاری حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے۔
ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر مکمل کنٹرول بدستور ایرانی مسلح افواج کے پاس ہے۔
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