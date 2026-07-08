گرین لینڈ فروخت کے لیے نہیں، ڈنمارک کی وزیراعظم کا ٹرمپ کو دو ٹوک جواب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈنمارک کی وزیراعظم میتے فریڈرکسن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گرین لینڈ سے متعلق حالیہ بیانات پر ردعمل دیتے ہوئے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ گرین لینڈ فروخت کے لیے نہیں ہے۔
تفصیلات کے مطابق نیٹو اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میتے فریڈرکسن نے کہا کہ انہوں نے امریکی صدر کے بیانات سنے ہیں اور امریکہ کا مؤقف بالکل واضح ہے، تاہم ڈنمارک کا مؤقف بھی ابتدا سے یہی رہا ہے کہ گرین لینڈ فروخت کے لیے نہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں کہا تھا کہ گرین لینڈ کا کنٹرول ڈنمارک کے بجائے امریکہ کے پاس ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ مؤقف نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر بھی دہرایا، تاہم اس بار انہوں نے سال کے آغاز میں دی گئی دھمکی آمیز زبان استعمال نہیں کی۔
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ملاقات کے بعد ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گرین لینڈ کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ ڈنمارک کے، اور اس معاملے نے امریکہ اور نیٹو کے تعلقات کو بھی متاثر کیا ہے۔
ترکیہ میں ہونے والا نیٹو سربراہی اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب امریکہ اور یورپی ممالک کے درمیان اختلافات، یوکرین کی صورتحال، دفاعی تعاون اور مشرق وسطی کی تازہ پیش رفت جیسے اہم معاملات زیر بحث ہیں، جنہیں اس اتحاد کے مستقبل کے لیے اہم امتحان قرار دیا جا رہا ہے۔
ٹرمپ نے اپنے مؤقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ گرین لینڈ ڈنمارک کے مفاد میں نہیں ہے اور ڈنمارک اس جزیرے پر مناسب اخراجات بھی نہیں کرتا۔ گرین لینڈ امریکہ کے لیے انتہائی اہم اسٹریٹجک خطہ ہے اور اس کے اطراف چینی اور روسی بحری سرگرمیاں موجود ہیں۔
ٹرمپ کے ان بیانات کے بعد واشنگٹن اور کوپن ہیگن کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ یورپ میں بھی اس معاملے پر تشویش پائی جاتی ہے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ جون میں بتایا تھا کہ گرین لینڈ کے معاملے پر ڈنمارک اور گرین لینڈ کے ساتھ دو طرفہ اور کثیرالجہتی مذاکرات ماہانہ بنیادوں پر جاری ہیں۔
گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جو خود مختار حیثیت رکھتا ہے لیکن ڈنمارک کی حاکمیت میں ہے۔ قطب شمالی میں واقع ہونے کے باعث اسے غیر معمولی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت حاصل ہے۔
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