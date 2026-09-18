ایران میں امریکی حملوں کو جنگی جرائم قرار دیے جانے کا قوی امکان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جانب سے مقرر کردہ انسانی حقوق کے ماہرین نے کہا ہے کہ انہیں اس بات پر یقین کرنے کے لیے معقول بنیادیں ملی ہیں کہ امریکہ نے فروری میں ایران میں ایک اسکول اور کھیلوں کی ایک تنصیب پر دو فوجی حملے کیے، جنہیں جنگی جرائم قرار دیا جاسکتا ہے۔
ان حملوں میں 28 فروری کو جنوبی شہر میناب میں ایک پرائمری اسکول پر کیا جانے والا حملہ بھی شامل ہے۔
اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق میناب میں اسکول پر ٹوماہاک میزائل سے حملہ کیا گیا، جبکہ جنوبی شہر لامرد میں ایک واضح طور پر قابل شناخت کھیلوں کے مرکز اور رہائشی علاقے کو ایک الگ فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں ایسے میزائل استعمال کیے گئے جن سے ٹنگسٹن کے چھرے علاقے میں بکھر گئے۔
تحقیقاتی مشن نے ایک بیان میں کہا کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد اسے اس بات پر یقین کرنے کے لیے معقول بنیادیں ملیں کہ امریکہ نے ایسے حملے کیے جو شہریوں کے جانی نقصان یا زخمی ہونے اور شہری تنصیبات کو نقصان پہنچنے کا باعث بنے، اور یہ اقدام جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔
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