تہران، ’’جان فدائیان ایران‘‘ مشق؛ ایران کے دفاع کے لیے مکمل آمادگی کا اظہار+ویڈیو/تصاویر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ’’جان فدائیان ایران‘‘ کی 3 لاکھ 13 ہزار نفری پر مشتمل مشق آج جمعہ کی صبح عوامی رضاکاروں کی شرکت سے شروع ہوئی۔ خبرگزاری مہر کے مطابق، اس مشق کے ساتھ تہران میں ’’جان فدائے ایران‘‘ کے عوامی اجتماع کا بھی انعقاد ہوا۔
3 کروڑ 10 لاکھ افراد کی رجسٹریشن
’’جان فدا‘‘ عوامی مہم کے ترجمان ساسان زارع نے اس سے قبل بتایا تھا کہ اس مہم میں 3 کروڑ 10 لاکھ افراد نے رجسٹریشن کرائی ہے۔
زارع نے کہا کہ ’’جان فدا‘‘ مہم میں 3 کروڑ 13 لاکھ افراد کی رجسٹریشن سے واضح ہوگیا کہ عوام قومی سلامتی کا بنیادی ستون ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ 3 کروڑ افراد پر مشتمل عوامی رضاکار فوج کی تشکیل کے لیے آمادگی کا اعلان تاریخ میں بے مثال ہے۔ ان کے مطابق، عوام کی اس وسیع شرکت کی ملک کے اندر اور بیرون ملک نمایاں بازگشت ہوئی ہے۔
ایرانی صدر اور یمنی شہریوں کی شرکت
ایرانی صدر نے بھی ’’جان فدائیان ایران‘‘ کی مشق میں شرکت کی۔ اس موقع پر یمنی شہری بھی اجتماع میں شریک ہوئے۔
ایران کے دفاع کے لیے عوامی عزم
اجتماع میں شریک افراد نے ایران سے اپنی وابستگی اور ملک کے دفاع کے لیے آخری حد تک کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ بعض شرکا نے کہا کہ وہ ایرانی ہونے پر فخر کرتے ہیں اور وطن کے لیے آخری قطرہ خون تک کھڑے رہیں گے۔
بعض شرکا نے کہا کہ وہ اس اجتماع میں اس لیے آئے ہیں تاکہ امریکہ اور اسرائیل کو دکھا سکیں کہ وہ اپنے ملک کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔
شرکا نے اپنی شرکت کا مقصد امریکہ، اسرائیل اور ان قوتوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادگی کا اعلان قرار دیا جو ان کے بقول ایران پر نظر رکھتی ہیں۔
اس موقع پر بسیج مستضعفین تنظیم کے سربراہ غلام رضا سلیمانی طائب نے 3 لاکھ 13 ہزار نفری پر مشتمل ’’جان فدائیان ایران‘‘ مشق میں عوام کی وسیع شرکت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ مہم دفاع اور سلامتی میں عوام کی شمولیت کی علامت اور قومی طاقت کا مظہر ہے۔
میزائل یونٹس بھی مشق کی جانب روانہ
’’جان فدائیان ایران‘‘ کی مشق کے آغاز کے موقع پر میزائل یونٹس بھی مشق کے مقام کی جانب روانہ ہوئے۔
اجتماع میں بعض شرکا نے یہ بھی کہا کہ جب تک انتقام مکمل نہیں ہوجاتا، وہ اپنا جنگی لباس نہیں اتاریں گے۔
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