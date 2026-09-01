ملک بھر کی بندرگاہوں سے 1 کروڑ 2 لاکھ ٹن بنیادی اشیائے ضروریہ منتقل، ایرانی وزیر ٹرانسپورٹ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارتِ ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل مہرداد حمداللہی نے ملک کی سڑکوں کے نیٹ ورک میں سامان کی منتقلی کے حجم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں سال کے ابتدائی پانچ ماہ کے دوران ملک کی سڑکوں پر عوامی نقل و حمل کے بیڑے کے ذریعے 23 کروڑ 78 لاکھ ٹن مختلف اقسام کا سامان منتقل کیا گیا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 30 لاکھ ٹن زیادہ ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اس عرصے کے دوران مال بردار گاڑیوں کے سفروں کے لیے ایک کروڑ 52 لاکھ دستاویزات جاری کی گئیں اور ملک بھر کی سڑکوں کے نیٹ ورک کے ذریعے سامان کی منتقلی کا عمل انجام پایا۔
حمداللہی نے بندرگاہوں سے بنیادی اشیائے ضروریہ کی منتقلی کے بارے میں کہا کہ رواں سال کے ابتدائی پانچ ماہ کے دوران ایک کروڑ 2 لاکھ ٹن مختلف بنیادی اشیائے ضروریہ ملک کی بندرگاہوں سے منتقل کی گئیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسی مدت کے دوران ملکی راہداری کے نیٹ ورک میں 4 کروڑ 78 لاکھ ٹن زرعی، دامی اور غذائی اشیا بھی ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچائی گئیں۔
انہوں نے کہا کہ سڑک کے ذریعے سامان کی منتقلی کا شعبہ وسیع صلاحیت کے ساتھ مسلسل فعال ہے۔ ملک میں سامان کی منتقلی کے لیے 4 لاکھ 80 ہزار 576 مال بردار گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں۔
حمداللہی نے مزید بتایا کہ شہروں کے درمیان مال برداری کے شعبے سے وابستہ تقریباً 5 لاکھ 67 ہزار فعال ڈرائیورز ملک بھر میں سامان کی منتقلی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ سامان کی یہ وسیع پیمانے پر منتقلی 5 ہزار 930 ٹرانسپورٹ کمپنیوں اور اداروں کی نگرانی اور انتظام کے تحت انجام دی جا رہی ہے۔
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