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1 ستمبر، 2026، 11:07 AM

اردن میں امریکی اڈے پر ایرانی حملوں کی شدت کا انکشاف

اردن میں امریکی اڈے پر ایرانی حملوں کی شدت کا انکشاف

ایک اعلی سطح کے ایرانی سکیورٹی ذریعے نے کہا ہے کہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں کی جانب سے کسی بھی نئی جارحیت کی صورت میں ایران پہلے سے زیادہ شدید اور وسیع ردعمل دے گا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایک اعلی سطح کے ایرانی سکیورٹی ذریعے نے المیادین سے گفتگو کرتے ہوئے اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کی شدت کے حوالے سے تفصیلات بیان کی ہیں۔

ذریعے نے کہا کہ مسلح افواج نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی غلطی یا نئی جارحیت کا سامنا ایران کے مزید شدید اور وسیع ردِعمل سے ہوگا۔

انہوں نے مزید کہا کہ تہران نے امریکہ کی حالیہ جارحیت کا طاقت کے ساتھ جواب دیا اور اردن میں اس کے فوجی اڈے کو دردناک ضربیں لگائیں۔

ایرانی ذریعے نے واضح کیا کہ امریکی حکام خطے اور دنیا میں کسی بھی دوسرے فریق سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ایران کے فیصلہ کن ردِعمل کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور نقصانات کی شدت اور حجم کتنا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیان بازی اور بے بنیاد دعوے صرف اس مایوسی کی عکاسی کرتے ہیں جو انہیں زمینی حقائق سے آگاہ ہونے کے بعد لاحق ہوئی ہے۔

News ID 1941044

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