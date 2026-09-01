امریکی وزیر فوج نے ہیگسٹ کے ساتھ کشیدگی کے بعد استعفی دے دیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی وزیر فوج ڈین ڈریسکول نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا استعفی پیش کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان کا یہ فیصلہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کے ساتھ کئی ماہ سے جاری کشیدگی کے بعد سامنے آیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق ڈریسکول اور ہیگسٹ کے درمیان امریکی فوج کی سمت، اعلی فوجی افسران کی برطرفیوں اور فوجی امور سے متعلق بعض اہم فیصلوں پر اختلافات پائے جاتے تھے۔
سی این این نے تین باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ڈریسکول نے اپنا استعفی صدر ٹرمپ کو پیش کیا ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق ڈریسکول اور وزیردفاع کے درمیان موجود کشیدگی کے پیش نظر ان کا استعفی غیر متوقع نہیں تھا۔
امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈریسکول آئندہ چند روز میں پینٹاگون سے رخصت ہو سکتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس نے ڈریسکول کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے، فوج کی تیاری اور جنگی صلاحیتوں پر توجہ مرکوز کرنے اور دیگر اہم امور میں مؤثر کردار ادا کیا۔
رپورٹس کے مطابق ڈریسکول کا استعفی ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی محکمہ دفاع میں اعلی سطح پر متعدد تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور وزیرِ دفاع پیٹ ہیگسٹ کے ساتھ مختلف اعلی حکام کے اختلافات بھی منظر عام پر آتے رہے ہیں۔
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