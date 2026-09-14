امریکی جنگ طلبی سے اماراتی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی، سیاحت میں 44 فیصد کمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، متحدہ عرب امارات کے سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے خطے میں شروع کی گئی جنگ نے متحدہ عرب امارات کے سیاحتی شعبے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
دبئی کے محکمہ اقتصادیات و سیاحت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے اگست 2026 کے دوران دبئی میں 6.97 ملین غیر ملکی سیاح آئے، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں یہ تعداد 12.54 ملین تھی۔
اس طرح ایک سال کے دوران دبئی آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں تقریباً 5.57 ملین کی کمی ہوئی، جو 2026 کے پہلے آٹھ ماہ میں تقریباً 44.4 فیصد بنتی ہے۔
یہ اعداد و شمار دبئی میں سالانہ عربین ٹریول مارکیٹ نمائش کے آغاز سے قبل جاری کیے گئے ہیں، جس میں سیاحتی شعبے کو فعال بنانے کے لیے مختلف سیاحتی کمپنیاں شرکت کرتی ہیں۔
یہ نتائج ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب دبئی نے 2025 میں سیاحت کے حوالے سے ریکارڈ قائم کیا تھا اور اس سال تقریباً 19.6 ملین غیر ملکی سیاحوں نے دبئی کا دورہ کیا تھا۔
تاہم امریکہ اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ نے امارات کے سیاحتی شعبے کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں دبئی آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں تقریباً نصف کمی واقع ہوئی ہے۔
آپ کا تبصرہ