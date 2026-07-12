ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان خطے کی صورتحال پر ٹیلی فونک رابطہ

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور موجودہ صورتحال سے متعلق اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا جب گزشتہ شب خطے میں شدید فوجی کشیدگی دیکھنے میں آئی۔ آبنائے ہرمز کی بندش، جنوبی ایران پر امریکی فضائی حملوں اور اردن، قطر اور عمان میں امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی میزائل حملوں کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہوگئی۔
یاد رہے کہ پاکستان امن عمل میں اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور قطر کے ساتھ مل کر 18 جون کی جنگ بندی سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی مبینہ خلاف ورزیوں کے باوجود سفارتی رابطوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔
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