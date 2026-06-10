ایرانی وزیر خارجہ کے سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے اہم رابطے، اہم امور پر تبادلہ خیال 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں جنوبی ایران پر امریکی حملوں کے بعد خطے میں پیدا ہونے والی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق سید عباس عراقچی نے ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی سکیورٹی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔
یہ رابطے ایسے وقت میں ہوئے جب جنوبی ایران کے بعض علاقوں پر امریکی فوجی حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے دونوں رہنماؤں سے گفتگو کے دوران امریکی فوجی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں ایران کی قومی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران کو اپنے دفاع کا فطری اور قانونی حق حاصل ہے اور اسی بنیاد پر ایرانی مسلح افواج کی جانب سے کی گئی جوابی کارروائی مکمل طور پر جائز اور قانونی حیثیت رکھتی ہے۔
سید عباس عراقچی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران اپنی سلامتی، خودمختاری اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
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