دوحہ میں ثالثوں اور ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات مکمل، بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اعلان کیا ہے کہ دوحہ میں قطر اور پاکستان کی ایران اور امریکہ کے وفود کے ساتھ ہونے والی الگ الگ ملاقاتوں کا موجودہ دور مکمل ہو گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ قطری اور پاکستانی ثالثوں نے دونوں وفود سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں، جن میں ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت سے متعلق امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
ترجمان کے مطابق زیورخ میں ہونے والے اجلاس کے نتائج کی بنیاد پر ہونے والی بات چیت میں مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے، جس سے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں مدد ملی ہے۔
ماجد الانصاری نے مزید کہا کہ تمام فریقوں نے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ آئندہ اجلاس کی تاریخ قریب ترین مناسب وقت پر باہمی مشاورت سے طے کی جائے گی۔
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