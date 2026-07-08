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8 جولائی، 2026، 8:02 AM

کویت میں بجلی کی بندش، بحرین میں زور دار دھماکوں اور خطرے کے سائرن کی اطلاعات

کویت میں بجلی کی بندش، بحرین میں زور دار دھماکوں اور خطرے کے سائرن کی اطلاعات

امریکہ کی جانب سے جنوبی ایران پر فوجی حملے کے چند گھنٹے بعد کویت اور بحرین سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے، کویت کے مختلف علاقوں میں بجلی معطل ہونے اور دفاعی نظام کے متحرک ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے جنوبی ایران پر فوجی حملے کے چند گھنٹے بعد کویت اور بحرین میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔

کویتی وزارت توانائی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بجلی کی ترسیل کی متعدد لائنیں نظام سے خارج ہونے کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی، جس کے نتیجے میں کئی علاقوں میں بجلی بند ہوگئی۔

وزارت کے مطابق فنی ٹیموں نے فوری طور پر خرابی دور کرنے کا کام شروع کر دیا، جبکہ کچھ ہی دیر بعد اعلان کیا گیا کہ کویت کے بعض متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔

کویتی فوج نے دعوی کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کیا۔

دوسری جانب بعض ذرائع نے بحرین میں خطرے کے سائرن بجنے اور زور دار دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی اطلاع دی ہے، تاہم ان واقعات کی مزید تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آسکیں۔

News ID 1940199

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