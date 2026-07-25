سعودی عرب میں متعدد دھماکوں کی آوازیں، جنوبی ہوائی اڈوں پر فضائی آپریشن متاثر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سعودی ذرائع نے ملک کے مختلف علاقوں میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے اور جنوبی علاقوں کے ہوائی اڈوں پر فضائی آپریشن متاثر ہونے کی اطلاع دی ہے۔
رپورٹس کے مطابق جیزان میں کئی دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسی دوران فضائی نگرانی کے اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ جنوبی سعودی عرب کے ہوائی اڈوں پر پروازوں کا نظام متاثر ہوا، جہاں ریاض جانے والی بعض پروازیں واپس رن وے کی جانب لوٹ گئیں، جبکہ فوجی طیارے بھی حالات معمول پر آنے کے انتظار میں رہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی حکام نے متاثرہ علاقوں کی تصاویر لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔
اس سے چند گھنٹے قبل سعودی عرب کی امداد و نجات اتھارٹی نے مغربی صوبے ینبع میں قومی قبل از وقت انتباہی نظام کے ذریعے خطرے کا الرٹ جاری کیا تھا، تاہم اس خطرے کی نوعیت یا انتباہ جاری کرنے کی وجہ کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔
غیر سرکاری ذرائع نے ینبع میں بھی زور دار دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی اطلاع دی ہے۔
یاد رہے کہ آج علی الصبح سعودی عرب نے یمن کے شہر الحدیدہ کی بندرگاہ پر فضائی حملہ کیا ہے۔
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