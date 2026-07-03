شہید امام خامنہ ای کے خون اور تمام شہدا کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، ایرانی آرمی چیف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل عبدالرحیم حاتمی نے مسلح افواج کے اعلیٰ کمانڈروں کی جانب سے شہید سپریم کمانڈر کو الوداع کہنے کی تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس عظیم شہادت نے ہمارے عزم اور حوصلے کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آج ہم پوری استقامت کے ساتھ ایرانی قوم کے دشمنوں، مجرم امریکہ اور غاصب و مجرم صہیونی حکومت کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ شہید امام اور اپنے تمام شہدا کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔
جنرل حاتمی نے تاکید کی کہ ایرانی مسلح افواج اپنے شہدا کے مشن اور قومی دفاع کے عزم پر پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں اور دشمن کو اس کے اقدامات کا جواب ضرور دیا جائے گا۔
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