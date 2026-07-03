جنوبی لبنان میں سکیورٹی واقعہ، متعدد اسرائیلی فوجی زخمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی میڈیا نے جنوبی لبنان میں پیش آنے والے ایک سکیورٹی واقعے میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔
تفصیلات کے مطابق اسرائیلی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں پیش آنے والے اس واقعے میں اسرائیلی فوج کے متعدد اہلکار زخمی ہوئے، تاہم واقعے کی نوعیت اور دیگر تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آئیں۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے زیر انتظام فوجی سنسر شپ ادارہ مختلف محاذوں پر فوجی جانی و مالی نقصانات سے متعلق خبروں کی اشاعت پر سخت پابندیاں عائد کرتا ہے، جس کے باعث فوج کی جانب سے جاری کیے جانے والے سرکاری اعداد و شمار پر مبصرین کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔
اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ زخمی فوجیوں کو جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین کے اندر اسپتالوں میں منتقل کرنے کے لیے فوجی ہیلی کاپٹروں کی پروازیں دیکھی گئی ہیں۔
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