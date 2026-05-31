31 مئی، 2026، 9:00 AM

جنوبی لبنان میں ایک فوجی ہلاک اور پانچ زخمی ہوئے، اسرائیل کا اعتراف

اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق جنوبی لبنان میں پیش آنے والے دو الگ سکیورٹی واقعات کے دوران اسرائیلی فوج کا ایک اہلکار ہلاک جبکہ پانچ دیگر زخمی ہوئے، جن میں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے جنوبی لبنان میں پیش آنے والے دو الگ الگ سکیورٹی واقعات کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کے ایک اہلکار کی ہلاکت اور پانچ دیگر کے زخمی ہونے کی تصدیق کردی ہے۔

رپورٹس کے مطابق زخمی ہونے والے بعض فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے، تاہم واقعات کی نوعیت اور ان کے اسباب کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔

واضح رہے کہ رواں ماہ 28 مئی کو بھی اسرائیلی فوج نے اعلان کیا تھا کہ شمالی مقبوضہ فلسطین اور لبنان کی سرحد کے قریب ایک فوجی کارروائی کے دوران ایک اسرائیلی خاتون فوجی ہلاک جبکہ دو دیگر اہلکار زخمی ہوگئے تھے۔

