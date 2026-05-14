حزب اللہ کے ڈرون حملے، 17 اسرائیلی فوجی زخمی، صہیونی میڈیا کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی اخبار یدیعوت آحارونوت نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران حزب اللہ کے ڈرون حملوں میں زخمی ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 17 تک پہنچ گئی ہے۔
رپورٹ میں ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جنوبی لبنان میں تعینات اسرائیلی فوجی ہر وقت خوف کی حالت میں رہتے ہیں اور انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ڈرون حملہ کب اور کہاں سے ہوگا۔
اخبار کے مطابق اسرائیلی فوج کے اہلکار حفاظتی جیکٹ اور ہیلمٹ کے ساتھ نقل و حرکت کرتے ہیں، تاہم اس کے باوجود وہ ڈرون حملوں سے محفوظ نہیں رہ پاتے۔
یدیعوت آحارونوت نے مزید لکھا کہ اسرائیلی فوج اب تک ڈرون حملوں کو روکنے کا کوئی مؤثر حل تلاش نہیں کر سکی اور یہ ڈرونز جنوبی لبنان میں اس کے اہلکاروں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔
رپورٹ میں رامبام اسپتال کے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زخمی ہونے والے بیشتر فوجیوں کے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر چوٹیں آئی ہیں۔
مزید کہا گیا ہے کہ ایک سکیورٹی ذریعے نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ڈرونز کے خلاف مکمل طور پر مؤثر دفاعی نظام موجود نہیں، تاہم فوج اپنے اہلکاروں کی حفاظت کے لیے مختلف آلات اور نظام فراہم کر رہی ہے۔
