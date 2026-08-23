ایران کے صوبہ فارس میں بڑے گیس فیلڈ کی دریافت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر پٹرولیم محسن پاک نژاد نے جنوبی صوبہ فارس میں ایک بڑے نئے گیس فیلڈ کی دریافت کا اعلان کیا ہے، جس کے قابل اخراج ذخائر کا تخمینہ تقریباً 5.7 ٹریلین مکعب فٹ لگایا گیا ہے۔
ایرانی وزیر پٹرولیم نے ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ نئے دریافت ہونے والے گیس فیلڈ میں مجموعی طور پر 7.5 ٹریلین مکعب فٹ سے زیادہ گیس موجود ہے۔
پریس ٹی وی کے مطابق اس گیس فیلڈ سے قابل اخراج گیس کی مقدار ساوتھ پارس گیس فیلڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 15 سال کے دوران پیدا ہونے والی گیس کے برابر ہے۔
وزیر پٹرولیم کے مطابق نئے گیس فیلڈ کا نام تخت ای ہے اور یہاں موجود قدرتی گیس میٹھی نوعیت کی ہے، یعنی اس میں سلفر مرکبات کی مقدار نسبتاً کم ہے۔ اس خصوصیت کے باعث آپریشن کے اخراجات کم ہونے کی توقع ہے۔
پاک نژاد نے مزید بتایا کہ اس دریافت میں گیس کنڈینسیٹ کی بھی قابل ذکر مقدار موجود ہے۔ گیس کنڈینسیٹ ایک قیمتی ہائیڈروکاربن مائع ہے جو قدرتی گیس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔
ایرانی وزیر پٹرولیم نے گیس اور گیس کنڈینسیٹ کے مجموعی ذخائر کی مالیت دسیوں ارب ڈالر بتاتے ہوئے کہا کہ ان وسائل سے ملک کے لیے دولت کا ایک نیا ذریعہ پیدا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت اس گیس فیلڈ کی ترقی کا عمل تیزی سے آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ یہاں سے گیس کی پیداوار شروع کرکے اسے صنعتی صارفین اور زیادہ توانائی استعمال کرنے والے شعبوں تک پہنچایا جا سکے۔
یہ دریافت ایسے وقت میں ایران کے لیے قدرتی گیس کا ایک اضافی ذریعہ فراہم کر سکتی ہے جب ملک مقامی گیس کی پیداوار میں اضافے اور صنعت و توانائی کے شعبے میں بڑھتی ہوئی طلب پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
ایران نے 2018 میں امریکہ کی جانب سے اپنے توانائی کے شعبے پر وسیع پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد سے اپنے تیل اور گیس کے ذخائر کی ترقی کے لیے زیادہ تر ملکی سرمایہ کاری اور مقامی ماہرین کی صلاحیتوں پر انحصار کیا ہے۔
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