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26 جون، 2026، 12:23 PM

جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ، غاصب فوج کے 4 اہلکار زخمی

جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ، غاصب فوج کے 4 اہلکار زخمی

اسرائیلی میڈیا کے مطابق بیت یاحون کے علاقے میں مسلح جھڑپ کے بعد زخمی فوجیوں کو فوجی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے مقبوضہ علاقوں کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کے دوران اسرائیلی فوج کے چار اہلکار زخمی ہوگئے۔

اس سے قبل عبرانی ذرائع ابلاغ نے بھی اطلاع دی تھی کہ جنوبی لبنان سے متعدد زخمی اسرائیلی فوجیوں کو فوجی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے۔

عبرانی ویب سائٹ حدشوت بزمان کے مطابق یہ واقعہ جنوبی لبنان کے علاقے بیت یاحون میں حزب اللہ کے مجاہدین اور اسرائیلی فوج کے درمیان مسلح جھڑپ کے دوران پیش آیا۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زخمی ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد مقبوضہ علاقوں کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ واقعے کی مزید تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں۔

News ID 1939995

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