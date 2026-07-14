خطے کے لیے اصل خطرہ ایران نہیں بلکہ اسرائیل ہے، عمانی وزیر خارجہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اپنے ایک تازہ مضمون میں انہوں نے لکھا کہ "ایران کے خطرے" کو جواز بنا کر خطے میں امریکی فوجی اڈے قائم کیے گئے، دفاعی اخراجات میں غیر معمولی اضافہ کیا گیا، لیکن یہ تمام اقدامات خطے میں پائیدار امن و سلامتی قائم کرنے میں ناکام رہے۔
انہوں نے علاقائی ممالک پر زور دیا کہ وہ اخراج اور محاذ آرائی کی پالیسیوں کو ترک کرکے باہمی تعاون پر مبنی مشترکہ سلامتی کے نظام کی طرف بڑھیں۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ 1979ء کے بعد خلیج فارس کی سلامتی کی حکمت عملی "کنٹینمنٹ" کے تصور پر استوار رہی، جس کا مقصد مغربی مفادات کے تحفظ کے نام پر ایران کو علاقائی سلامتی کے ڈھانچے سے الگ رکھنا تھا۔ ان کے مطابق اس پالیسی کی بنیادی خامی یہ تھی کہ ایران درحقیقت کبھی بھی ایسا وجودی خطرہ نہیں تھا جیسا اسے پیش کیا جاتا رہا۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ جنگ نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کو محدود رکھنے کی پالیسی ایک افسانہ ثابت ہوئی، اور اب وہ حلقے بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں جو گزشتہ 45 برس سے اس حکمت عملی کا دفاع کرتے رہے تھے۔
سید بدر البوسعیدی نے خطے میں عدم استحکام کی ذمہ داری ایران کے بجائے بیرونی عناصر، خصوصاً اسرائیل، پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ خلیج فارس کی سلامتی کو لاحق سب سے بڑے خطرات خطے کے اندر سے نہیں بلکہ بیرونی فیصلوں اور بالخصوص تل ابیب کی پالیسیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اب یہ حقیقت ناقابل تردید ہو چکی ہے، جس کے بعد ضروری ہے کہ خطے کے سلامتی کے مستقبل اور اس کے نئے خدوخال پر سنجیدگی سے غور کیا جائے۔
عمانی وزیرِ خارجہ نے زور دیا کہ خلیج فارس کے مستقبل کا کوئی بھی مؤثر سلامتی کا نظام اُس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں خلیج کے تمام آٹھ ساحلی ممالک شامل نہ ہوں۔
انہوں نے کہا کہ اس میں خلیج فارس تعاون کونسل کے چھ رکن ممالک کے ساتھ ایران اور عراق کو بھی برابر کی حیثیت سے شریک کیا جانا چاہیے، کیونکہ ماضی میں یہی دونوں ممالک کنٹینمنٹ کی پالیسیوں اور بیرونی فوجی مداخلتوں کا سب سے زیادہ نشانہ بنتے رہے ہیں۔
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