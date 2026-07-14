ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، ایرانی سفیر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روس میں ایران کے سفیر کاظم جلالی نے کہا ہے کہ مضبوط دفاعی صلاحیت اور فعال سفارت کاری کے امتزاج نے ایران کی دفاعی حکمتِ عملی کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس کے باعث علاقائی اور عالمی قوتیں ایران کے اسٹریٹجک مؤقف کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئی ہیں۔
کاظم جلالی نے امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف حالیہ جارحانہ اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سفارت کاری عوامی حمایت اور قومی اعتماد پر قائم ہے، اسی لیے امریکی دباؤ اور حملے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔
انہوں نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے رواں سال کو "قومی اتحاد اور قومی سلامتی کے سائے میں مزاحمتی معیشت" کا سال قرار دینا، ایران کی ترقیاتی حکمت عملی کی درست عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد خود انحصاری اور قومی استقامت کو فروغ دینا ہے۔
ایرانی سفیر نے اپنے مضمون میں موجودہ جغرافیائی و سیاسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف بلااشتعال جارحیت دراصل امریکہ اور اسرائیلی حکومت کی بے بسی اور مایوسی کا نتیجہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور بنیامین نیتن یاہو کی مغربی ایشیا میں پالیسیوں کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ اور خونریزی ان کی طاقت کی نہیں بلکہ محور مزاحمت کے سامنے ان کی اسٹریٹجک ناکامی کی علامت ہے۔
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