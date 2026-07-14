یمن میں سعودی حملوں کے خلاف لاکھوں افراد کا احتجاج، ایران کا شکریہ ادا کیا گیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صوبہ صعدہ میں سعودی اتحاد کی فوجی کارروائیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔
گزشتہ روز بھی یمن کے مختلف علاقوں میں سعودی حملوں، خصوصاً صنعا کے فوجی ہوائی اڈے پر حملے، کے خلاف عوامی احتجاج جاری رہا۔ صوبہ حجہ، المحویت، ریمہ، الضالع، اب، تعز اور عمران میں قبائل اور عوام نے بڑے اجتماعات اور ریلیاں نکال کر سعودی عرب کی مسلسل فوجی کارروائیوں کی شدید مذمت کی۔
صوبہ ریمہ اور المحویت میں ہزاروں مظاہرین نے صنعا ہوائی اڈے پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے یمنی مسلح افواج کی حمایت کا اعلان کیا اور یمن کا محاصرہ ختم کرانے کی کوششوں پر اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کیا۔
صوبہ اب میں عوام کے ساتھ طلبہ نے بھی احتجاجی اجتماع منعقد کیا اور صنعا پر حملے کو 2015ء سے جاری فوجی کارروائیوں کا تسلسل قرار دیا۔ اسی طرح حجہ اور الضالع میں بھی بڑے عوامی اجتماعات ہوئے، جن میں شرکاء نے سعودی حملوں کے خلاف فوری اور مؤثر جواب دینے کا مطالبہ کیا اور صنعا کی قیادت کو مناسب جوابی اقدامات کے لیے مکمل اختیار دینے کی حمایت کی۔
صوبہ تعز میں عوامی اجتماع کے دوران "عام جنگی تیاری" کا اعلان کیا گیا۔
شرکاء نے انصار اللہ یمن کی قیادت کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے ملک کی آزادی، خودمختاری اور قومی حاکمیت کے دفاع کے لیے ہر قسم کی جدوجہد پر آمادگی ظاہر کی۔
صوبہ عمران میں بھی عوامی اجتماع کے شرکاء نے مسلح افواج کے مؤقف کی حمایت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ فوجی تربیتی مراکز دوبارہ فعال کیے جائیں گے اور قومی حقوق کی بحالی اور محاصرے کے خاتمے کے لیے عوامی بسیج کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔
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