وزیر خارجہ نے بورگن اشٹوک مذاکرات کے نتائج کی وضاحت کردی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سوئٹزرلینڈ کے بورگن اشٹوک میں ہونے والے پیچیدہ مذاکرات کے اختتام کے بعد اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں مذاکرات کے نتائج اور پیش رفت کی تفصیلات بیان کی ہیں۔
سید عباس عراقچی نے کہا کہ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی کی بدولت لبنان میں جنگ کے خاتمے کے لیے نمایاں پیش رفت حاصل ہوئی ہے اور متعدد اہم امور پر مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ایران کی تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات پر عائد پابندیاں معطل کر دی گئی ہیں، سمندری محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے اور ایران کے بعض منجمد اثاثوں کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔
وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے ایک بڑے منصوبے پر بھی عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، جو ملک کی اقتصادی بحالی اور ترقی کے لیے اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔
سید عباس عراقچی نے اپنے پیغام کے اختتام پر کہا کہ اس عمل کا پہلا حقیقی امتحان لبنان میں قائم کیا جانے والا تنازعات کے خاتمے اور کشیدگی میں کمی کا یونٹ ہوگا، جس کے ذریعے طے شدہ اقدامات کے عملی نفاذ کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی۔
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