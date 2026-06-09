آبنائے ہرمز کے قریب امریکی فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب ایک امریکی فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، تاہم اس میں سوار تمام اہلکاروں کو بحفاظت بچا لیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق ابھی تک حادثے کی اصل وجہ واضح نہیں ہو سکی۔ امریکی حکام نے یہ نہیں بتایا کہ ہیلی کاپٹر کسی فنی خرابی کے باعث گرا یا اسے کسی بیرونی عامل کا سامنا کرنا پڑا۔
نیویارک ٹائمز کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور متعلقہ ادارے حادثے کے اسباب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں حالیہ عرصے میں علاقائی کشیدگی اور عسکری سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔
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