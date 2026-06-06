لبنان کو اس کے حقیقی دشمن سے نجات دلائیں، عراقچی کا صدر عون کو سخت پیغام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے لبنان کے صدر جوزف عون کے حالیہ بیان پر سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ صدر عون کے بیانات سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لبنان کی سرزمین کا پانچواں حصہ ایران کے قبضے میں ہو۔
عراقچی نے کہا کہ اگر لبنان ایران کے لیے صرف ایک مذاکراتی یا سودے بازی کا آلہ ہوتا تو ایران بہت پہلے کسی معاہدے پر پہنچ چکا ہوتا۔
انہوں نے صدر عون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کو اس کے حقیقی دشمن سے نجات دلائیں۔
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