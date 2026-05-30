  1. ایران
30 مئی، 2026، 10:08 AM

ایران جنگ کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک پر تیار، فریق مقابل بھی عملی سنجیدگی دکھائے، صدر پزشکیان

ایران جنگ کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک پر تیار، فریق مقابل بھی عملی سنجیدگی دکھائے، صدر پزشکیان

قطر کے امیر سے ٹیلیفونک گفتگو میں ایرانی صدر نے کہا کہ تہران خطے میں جنگ اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے باعزت حل کا خواہاں ہے، جبکہ دوسرے فریق کو بھی اپنے بین الاقوامی وعدوں پر عملدرآمد ثابت کرنا ہوگا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران خطے میں جاری جنگ اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک باعزت فریم ورک تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔

تفصیلات کے مطابق، صدر پزشکیان نے قطر کے امیر کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو کے دوران اس موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور گفت و شنید کے راستے میں اپنی دیانت داری اور سنجیدگی کو ثابت کیا ہے۔

صدر پزشکیان نے زور دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دوسرا فریق بھی اپنی نیت اور ارادے کا عملی مظاہرہ کرے اور بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کرے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایران خطے میں امن، استحکام اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے تعمیری سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور ایک منصفانہ و باعزت حل کے حصول کے لیے تیار ہے۔

News ID 1939469

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو