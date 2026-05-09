امریکہ کے کویت، امارات اور بحرین کے ساتھ نئے اسلحہ معاہدے؛ 17 ارب ڈالر کی ڈیل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی ذرائع ابلاغ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ نئے اسلحہ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جن کی مجموعی مالیت 17 ارب ڈالر ہے۔
تفصیلات کے مطابق، امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ واشنگٹن نے ان تینوں ممالک کو ہزاروں انٹرسیپٹر میزائل فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، ان معاہدوں کے تحت کویت کے لیے 9.3 ارب ڈالر، متحدہ عرب امارات کے لیے 6.25 ارب ڈالر اور بحرین کے لیے 1.625 ارب ڈالر کا اسلحہ فراہم کیا جائے گا۔
نیویارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ معاہدے ایک بڑے اسلحہ پیکیج کا حصہ ہیں، جسے امریکی وزارت خارجہ نے گزشتہ جمعہ مشرق وسطی کے ممالک کے لیے منظور کیا تھا، اور اس پیکیج کی مجموعی مالیت 25.7 ارب ڈالر بتائی گئی ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ یہ معاہدے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہورہا ہے اور امریکہ اپنے اتحادی ممالک کو دفاعی نظام فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
آپ کا تبصرہ