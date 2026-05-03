عوام کی سڑکوں پر موجودگی میزائلوں کے لیے ایندھن کا درجہ رکھتی ہے، سپاہ پاسداران انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے عوام کی سڑکوں اور چوراہوں پر اجتماعات میں بھرپور شرکت کو میزائلوں کے لیے ایندھن قرار دیتے ہوئے اسے قومی طاقت اور استحکام کا ذریعہ قرار دیا ہے۔
سپاہ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری کردہ پیغام میں کہا گیا ہے کہ ایرانی عوام کی حالیہ دو ماہ میں میدانوں میں حاضری، خاص طور پر قومی مہم "جانفدا برائے ایران امام رضا" کے دوران، ملک کی مسلح افواج کی حمایت اور رہبر انقلاب آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنہای سے بیعت کا مظہر ہے۔
پیغام میں مزید کہا گیا ہے کہ عوام کی یہ حاضری دشمن امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں ایرانی عوام کے عزم اور اتحاد کو ظاہر کرتی ہے، اور جنگی اور میڈیا دباؤ کے باوجود ایران اور ایرانی کبھی بھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔
سپاہ پاسداران نے تاکید کی کہ عوام کی سڑکوں پر موجودگی اور ولایتی شعور کے حامل مبلغین کی کوششیں قومی وحدت اور بصیرت میں اضافہ کرتی ہیں، اور یہ میزائلوں کے لیے ایندھن کے برابر ہے جو ملک کی دفاعی اور اسٹریٹجک طاقت کو مستحکم بناتا ہے۔
پیغام میں سپاہ پاسداران نے دفاع وطن میں حصہ لینے والے تمام اہلکاروں، شہداء کے خاندانوں اور جانبازوں کو خراج تحسین پیش کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی انہیں دشمن کے مقابلے میں قطعی کامیابی عطا فرمائے۔
