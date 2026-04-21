بحری جہاز پر امریکی حملہ، خودمختاری کی حفاظت کے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا، ایرانی وزارت خارجہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ نے بحیرہ عمان میں بحری جہاز پر امریکی حملے کو قزاقی عمل قرار دے کر شدید مذمت کی ہے
تفصیلات کے مطابق ترجمان بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ نے بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور عارضی جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحری جہاز کے عملے و ان کے اہل خانہ کو یرغمال بنایا ہے۔
انہوں نے جہاز اور عملے کی فوری رہائی کے لیے اقوام متحدہ، سیکیورٹی کونسل اور بین الاقوامی بحری امور کی تنظیم سے کارروائی کا مطالبہ کیا۔
وزارت خارجہ نے امریکہ اس خطرناک کاروائی کے نتائج کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ایران اپنی خودمختاری اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کرے گا۔
