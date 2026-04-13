  1. ایران
14 اپریل، 2026، 1:22 AM

آیت‌الله نوری ہمدانی کا حزب‌الله اور مزاحمتی قوتوں کی حمایت میں پیغام

آیت‌الله نوری ہمدانی کا حزب‌الله اور مزاحمتی قوتوں کی حمایت میں پیغام

آیت اللہ العظمی نوری ہمدانی اپنے پیغام میں لبنان کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا اور اسلامی حکام کو نصیحت کی۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، آیت‌الله العظمی نوری همدانی نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں دشمن صہیونی اور امریکی جارحیت کے دوران لبنان کے مظلوم عوام پر بھی وحشیانہ حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے۔

انہوں نے حریت پسندوں سے اپیل کی کہ وہ اس ظلم کی شدید مذمت کریں اور مزاحمتی قوتوں، خصوصا حزب‌الله کی حمایت کریں تاکہ لبنان کے عوام جان لیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔

انہوں نے بعض اسلامی ممالک میں شیعیان کے ساتھ ہونے والی سختگیری اور گرفتاریاں بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حکام استکبار اور صہیونی اثر سے باز آئیں، اپنے عوام کی عزت کا خیال کریں اور امت اسلامی کی یکجہتی کے لیے اقدامات کریں۔

News ID 1938870

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    پربازدیدها