عیدالاضحی پر قالیباف کا اسلامی ممالک کے پارلیمانی سربراہان کے نام پیغام، باہمی اتحاد پر تاکید

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمان کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے عیدالاضحی کے موقع پر اسلامی ممالک کے پارلیمانی سربراہان کے نام اپنے تہنیتی پیغام میں زور دیا ہے کہ بیرونی مداخلت کے بغیر اسلامی ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ سے علاقائی بحرانوں کے حل میں مؤثر مدد مل سکتی ہے۔
محمد باقر قالیباف نے اپنے پیغام میں کہا: میں عید سعید قربان کی آمد پر آپ کو دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں، جو ایثار، اخلاص اور بندگی کا عظیم تہوار ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت عالم اسلام اور ایرانی عوام امریکہ اور صہیونی حکومت کی مجرمانہ جارحیت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس جارحیت میں بڑی تعداد میں ایرانی شہری شہید ہوئے جن میں طالب علم بچے بھی شامل تھے۔
قالیباف نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہید رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمی امام خامنہ ای، جو عالم اسلام میں وحدت اور مظلوم فلسطینی عوام کے دفاع کی آواز تھے، ہمیشہ ایرانی قوم کو ہمسایہ ممالک سے دوستی، آزادی پسندوں اور مسلمانوں سے برادری اور ظلم و استکبار کے خلاف مزاحمت کی تلقین کرتے رہے۔
انہوں نے کہا کہ انہی اصولوں کی بنیاد پر ایرانی عوام نے چالیس روزہ براہ راست جنگ کے دوران جارح قوتوں کو بھاری شکست دی، جسے پوری دنیا نے دیکھا۔
ایرانی پارلیمان کے سربراہ نے کہا کہ اس جنگ میں ایران کی تزویراتی کامیابی نے عالم اسلام کو یہ پیغام دیا کہ اگر مسلمان اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اسلام دشمن قوتوں خصوصاً صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں تو کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی ممالک کے درمیان تعاون اور طاقت کے فروغ کے لیے بیرونی مداخلت سے آزاد فضا پیدا کرنا خطے کے بحرانوں کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
قالیباف نے امید ظاہر کی کہ اسلامی ممالک کے عزم، اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے امت مسلمہ ترقی و سربلندی حاصل کرے گی اور اسلامی دنیا میں امن و سلامتی قائم ہوگی۔
