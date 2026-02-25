ایران نے میزائل پروگرام سے متعلق امریکی الزامات کو جھوٹ قرار دیدیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکا اور صہیونی حکومت کو ایران کے خلاف منظم غلط معلومات اور گمراہ کن پروپیگنڈا مہم چلانے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔
بدھ کے روز اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اور صہیونی حکومت ایران کے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائلوں اور جنوری کے احتجاجی واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد سے متعلق بار بار جھوٹے دعوے دہرا رہے ہیں۔
بقائی نے کہا کہ پیشہ ور جھوٹے سچ کا فریب پیدا کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ جھوٹ کو اتنی بار دہراؤ کہ وہ سچ بن جائے پروپیگنڈے کا وہ اصول ہے جو نازی رہنما نے وضع کیا تھا، اور اب یہی طریقہ امریکی انتظامیہ اور اس کے حامی عناصر، بالخصوص غاصب صہیونی حکومت، ایران کے خلاف منظم گمراہ کن مہم میں استعمال کر رہے ہیں۔
ایرانی ترجمان نے زور دے کر کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل صلاحیت اور جنوری کے ہنگاموں میں ہلاکتوں سے متعلق جو بھی الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، وہ محض بڑے جھوٹ کی تکرار ہیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ کسی کو بھی ان نمایاں بے بنیاد دعوؤں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔
