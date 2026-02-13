اسرائیلی توسیع پسندی پر ایران کا سخت ردعمل، عالمی برادری کو خبردار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے مقبوضہ فلسطینی علاقے مغربی کنارے میں اسرائیلی حکومت کے جرائم کی مذمت کی ہے۔
انہوں نے صہیونی حکومت کے سیاسی و سلامتی کابینہ کے حالیہ فیصلے کی شدید مذمت کی، جس کے تحت مغربی کنارے میں فلسطینی عوام سے مزید زمینیں ضبط کی جا رہی ہیں تاکہ غیر قانونی بستیوں کو توسیع دی جائے، قبضے کو مستحکم کیا جائے اور مقبوضہ علاقے میں کنٹرول کو مضبوط بنایا جائے۔ یہ اقدامات غزہ کی پٹی میں جاری جنگ کے ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔
بقائی نے غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی مسلسل شہادتوں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی غیر قانونی گرفتاریوں اور حراستی مراکز میں شدید تشدد جیسے اقدامات فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی اور ان کی سرزمین کی تباہی کی پالیسی کا حصہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ تمام حکومتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ فلسطینی عوام کے خلاف جاری نسل کشی اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے زمینوں پر بڑھتے ہوئے قبضے کو روکا جائے۔
بقائی نے کہا کہ صہیونی حکومت کو حاصل استثنا اور امریکہ سمیت بعض یورپی ممالک، خصوصاً جرمنی اور برطانیہ کی مکمل حمایت جاری نسل کشی کی بنیادی وجہ ہے۔
انہوں نے اقوام متحدہ اور دیگر متعلقہ بین الاقوامی اداروں کی بے عملی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطینی عوام کے جائز حقوق، بالخصوص حق خود ارادیت، قبضے سے آزادی اور القدس کو دارالحکومت بنا کر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔
