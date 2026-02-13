مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: جفری اپسٹین کے کیس اور مغربی طاقتوں کے حلقوں میں انسانی استحصال کے وسیع نیٹ ورک کو محض ایک حادثاتی یا ذاتی بدعنوانی نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ یہ جدید سرمایہ دارانہ نظام کی اصل فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے حکومتی اہلکاروں، فکری نخبگان اور اقتصادی مراکز سے اس کے تعلقات کے تازہ شائع شدہ دستاویزات اس تمدنی ڈھانچے کی اخلاقی اور فکری حقیقت کو بے نقاب کرتی ہیں، جس نے صدیوں تک خود کو انسانی حقوق کے دعوے سے سجایا ہے۔
اس نقاب کے پیچھے ایک ایسا انسان ہے جسے نظرانداز کر دیا گیا اور جسمانی طور پر کم تر سمجھا گیا، جس کا واحد کام حاکم طبقے کے لیے لذت، دولت اور اقتدار فراہم کرنا ہے۔ اپسٹین صرف ایک گمراہ ارب پتی یا ایک معمولی جرائم کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس کا نیٹ ورک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ مسئلہ نظام کی گہری جڑوں سے جڑا ہے۔
انسانی استحصال کی بنیاد
اپسٹین دراصل ان نظاموں کا نتیجہ ہے جنہوں نے انیسویں صدی سے لیبرل اقتصادی اصول اور فرد کی آزادی کو مقدس قرار دیا، مگر انسان کی اہمیت کو صرف ایک قابل فروخت اور استعمال ہونے والی چیز تک محدود کر دیا۔ فردی گمراہی ایسے معاشرے میں معنی نہیں رکھتی جس کی بنیاد استحصال اور سرمایہ کی نمائش پر ہے؛ گمراہی نظام کی سطح پر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اپسٹین کا نیٹ ورک سرمایہ، جنس، معلومات اور سیاست کے بیچ کا کھلا چہرہ دکھاتا ہے، اور یہی منطق مغربی ثقافتی نوآبادیات میں بھی نظر آتی ہے۔
مغربی سرمایہ داری اور انسانیت کی بے حسی
مغربی سرمایہ داری کی بنیاد انسانیت کو کم کرنے پر رکھی گئی ہے؛ انسان کو وسائل کے حصول یا تفریح کے لیے ایک آلہ سمجھا جاتا ہے۔ چاہے صنعتی غلامی کی شکل ہو، یا جدید استعمار، یا میڈیا کی طاقت، انسان کے جسم اور زندگی کو تجارت اور استحصال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ فلسفہ اومانیسم اور غربی فرد پرستی پر مبنی ہے، جہاں انسان خود کو مطلق مالک سمجھتا ہے۔ نتیجتاً نہ صرف قدرت اور دولت بلکہ دوسروں کے جسم بھی اس کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ اپسٹین اس منطق کا ایک جسمانی اور نفسیاتی مظہر ہے، جو جسمانی استعمار سے حیاتیاتی استعمار تک پہنچا ہے۔
سرمایہ داری اور خواہش کی صنعت
انسان کی تجارتی حیثیت صرف کام اور کاروبار تک محدود نہیں، بلکہ خواہش، لذت اور یہاں تک کہ معنی کی صنعت میں بھی موجود ہے۔ مغربی سرمایہ داری جسم کو اخلاقی موضوع کے بجائے ثقافتی اور سیاسی استعمال کی چیز سمجھتی ہے۔ پورنوگرافی، ماڈلنگ، حیاتیاتی ٹیکنالوجی اور انسانی اعضاء کی فروخت، سب ایک ہی نظام کے مظاہر ہیں جس کا مقصد انسان سے فائدہ اٹھانا ہے۔
اپسٹین اور مغربی اخلاقی بحران
اپسٹین کی کارروائی اخلاقی گمراہی کا ایک چھوٹا نمونہ نہیں بلکہ مغربی طاقت کی خفیہ اقتصادی اور معلوماتی بازو تھی، جو انسانی جسموں اور رازوں پر قابو پاتی ہے۔ رشوت اور بلیک میلنگ محض سطحی واقعہ ہیں؛ اصل مقصد دوسروں کے جسم اور وسائل پر مکمل اختیار حاصل کرنا ہے۔ اس نقطہ نظر سے اپسٹین اور مغربی فوجی آپریشنز میں کوئی بنیادی فرق نہیں؛ دونوں میں انسان پر کنٹرول حاصل کرنا مقصد ہے، چاہے جسم کے ذریعے ہو یا زندگی کے۔
استعمار اور انسانی استحصال
مغربی سلطنت نے تین مراحل میں تسلط قائم کیا: پہلے زمینیں، پھر معیشتیں، اور اب انسان۔ آج ذہن اور جسم کو اس طرح محدود کیا جاتا ہے کہ لوگ محض تابع اور صارف رہیں۔ اپسٹین اس نظام کا ایک آلہ تھا؛ وہ خود مجرم نہیں، بلکہ نظام کا مظہر تھا، جس نے ٹیکنالوجی، میڈیا اور لذت کے ذریعے سلطنت کی بقا کو فروغ دیا۔
میڈیا اور معصومیت کا تماشہ
مغربی سلطنت اپنی اخلاقی شبیہ قائم رکھنے کے لیے میڈیا کے ذریعے اپسٹین جیسے کیسز کو ذاتی انحراف کے طور پر پیش کرتی ہے یا سازش کے پردے میں چھپاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مغربی عدلیہ لاکھوں جنگ، پابندی اور زیادتی کے شکار افراد کے لیے خاموش کیوں ہے، مگر اپنے نخبگان کے تحفظ کے لیے حساس کیوں؟ جواب طاقت کی تقدیس میں پوشیدہ ہے؛ مغربی نخبگان خود کو عالمی نظم کا وارث سمجھتے ہیں، اور اسے ہر قیمت پر برقرار رکھتے ہیں، چاہے انسانی جانیں قربان ہوں۔
اخلاقی اور تمدنی زوال
اپسٹین فائلز صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں بلکہ مغربی تمدن کے اخلاقی بحران کی علامت ہے۔ وہ تمدن جو کبھی روشنی اور انصاف کا وعدہ کرتا تھا، آج لذت، دھوکہ اور جنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ انسان سرمایہ کے لیے ہے، نہ انسان سرمایہ کے لیے۔ مذہبی شعور، اخلاق اور اجتماعی وجدان مغرب میں ختم ہو چکے ہیں۔
یہ کیس مشرقی ناظرین اور اسلامی معاشرے کے لیے انتباہ ہے: مغرب نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ ایک بیمار نظام اقدار بھی برآمد کر رہا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں انسان خدا کا خلیفہ اور امانت دار ہے، جبکہ مغرب میں انسان مطلق مالک اور بے قید ہے۔ یہی بنیادی فرق دو تمدنوں کی راہیں جدا کرتا ہے: ایک کرامت پر مبنی تمدن، دوسرا انسان کی تجارتی اشیاء میں تبدیلی والا تمدن۔
اپسٹین کیس نے مغرب کا اصل چہرہ بے نقاب کیا ہے؛ اخلاقی بے حیائی، استحصال، اور انسانیت کی قدر کی غیر موجودگی کو۔ یہ کوئی ذاتی سازش نہیں بلکہ تاریخ کی سچائی ہے؛ تمدنی نظام جو غارتگری پر قائم تھا اور اب اپنی ہوس میں ڈوبا ہوا ہے۔
