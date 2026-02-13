اسرائیلی فوج کا قنیطرہ کے نواح میں دھاوا، گھروں پر چھاپے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، شام کے جنوبی صوبہ قنیطرہ میں اسرائیلی فوج کی نئی پیش قدمی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس کے مطابق فوجی دستے نواحی گاؤں عین الزوان میں داخل ہوئے اور ایک مقامی شہری کے گھر کی تلاشی لی۔
الجزیرہ اور شامی سرکاری ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج چھ بکتر بند گاڑیوں کے ہمراہ گاؤں میں داخل ہوئی۔ کارروائی کے دوران ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا اور اس کی مکمل تلاشی لی گئی۔
رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ شام میں سابق حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیلی حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس سے قبل بھی دمشق کے بعض علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔
مزید برآں، اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج نے مقبوضہ گولان اور شام کے درمیان قائم حائل لائن عبور کرتے ہوئے درعا اور قنیطرہ کے بعض علاقوں میں اپنی موجودگی کو بڑھایا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔
