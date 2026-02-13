بحرین اور ایران کے وزرائے خارجہ کا ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوری ایران اور بحرین کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا جس میں دوطرفہ تعلقات اور جاری علاقائی و سفارتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق، سید عباس عراقچی، اور عبداللطیف الزیانی نے گفتگو کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر بات کی۔
ایرانی وزیر خارجہ نے بحرین کے فرمانروا کی جانب سے ایرانی صدر کو انقلاب اسلامی کی 47ویں سالگرہ پر بھیجے گئے تہنیتی پیغام پر شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے اپنے بحرینی ہم منصب کو ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جوہری مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔
بحرینی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ جاری مذاکرات کسی مثبت نتیجے تک پہنچنے تک جاری رہیں گے۔
دونوں وزرائے خارجہ نے ایران اور بحرین کے درمیان مشاورت اور سفارتی رابطوں کے تسلسل پر زور دیا تاکہ باہمی اعتماد اور علاقائی استحکام کو تقویت دی جاسکے۔
