ایپسٹین اسکینڈل برطانوی بادشاہت کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے، امریکی رکن کانگریس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ رکن رو خانا نے خبردار کیا ہے کہ جنسی جرائم میں ملوث جیفری ایپسٹین کے مقدمے سے جڑے انکشافات برطانیہ میں شاہی خاندان کی حکمرانی کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں۔
رو خانا کا کہنا تھا کہ برطانوی بادشاہت اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ کمزور مرحلے سے گزر رہی ہے۔
انہوں نے برطانیہ کے سابق سفیر برائے امریکہ پیٹر مینڈلسن کے ایپسٹین کیس سے تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ پوری برطانوی حکومت کے خاتمے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
امریکی رکن کانگریس نے برطانوی بادشاہ چارلس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بارے میں وضاحت کریں کہ انہیں اپنے بھائی شہزادہ اینڈریو کے کردار کے حوالے سے کیا معلومات تھیں۔ انہوں نے زور دیا کہ شہزادہ اینڈریو سے شاہی اعزاز واپس لینا اس معاملے میں ہرگز کافی نہیں ہے۔
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر کو پیٹر مینڈلسن کے ایپسٹین سے قریبی روابط کے باعث استعفے کے مطالبات کا سامنا ہے۔
