انقلاب اسلامی کی کامیابی کی 47 ویں بہار کے موقع پر ایران اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا+ ویڈیو

انقلاب اسلامی کی 47 سالگرہ کے موقع پر آج رات 9 بجے ایران کے دارالحکومت تہران سمیت تمام شہروں میں عوام نے اللہ اکبر کے نعرے لگا کر انقلاب اسلامی کی ایکبار پھر حمایت کا اعلان کیا ہے۔

مہر خبررساںایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انقلاب اسلامی کی 47 ویں سالگرہ کے موقع پر آج رات 9 بجے ایران کے دارالحکومت تہران سمیت تمام شہروں میں عوام نے اللہ اکبر کے نعرے لگا کر انقلاب اسلامی کی ایکبار پھر حمایت کا اعلان کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق شہداء انقلاب اسلامی اور جانبازوں کےبعض اہلخانہ نے تہران میں آزادی ٹاور سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔

ایران کے مختلف شہروں میں شب انقلاب کی مناسبت سے چراغان اور آتش بازی

نقش جہاں اصفہان

میلاد ٹاور پر آتش بازی 

شہر کرد 

اللہ اکبر کی صدائیں بلند

سنندج میں آتش بازی اور اللہ اکبر کی صدائیں

ایران کے دیگر شہروں میں بھی کل رات 9 بجے عوام نے تکبیریں لگا انقلاب اسلامی ، شہداءانقلاب  اور جانبازوں کےاہلخانہ کے ساتھ  اپنی عقیدت اور حمایت کااظہار کیا ہے۔

