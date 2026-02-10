لاریجانی کی عمان کے سلطان سے ملاقات، ایران_امریکہ مذاکرات سمیت اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے منگل کے روز مسقط میں عمان کے بادشاہ، ہیثم بن طارق سے ان کے شاہی محل میں ملاقات کی۔
عمانی مقامی میڈیا کے مطابق، اس ملاقات کے دوران فریقین نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات میں ہونے والی تازہ پیش رفت کا جائزہ لیا اور ایسے متوازن اور منصفانہ معاہدے تک پہنچنے کے طریقوں پر گفتگو کی جو دونوں ممالک کے مفادات کو پورا کرے۔
بات چیت میں اس امر پر بھی زور دیا گیا کہ اختلافات کو کم کرنے اور تنازعات کے حل کے لیے دوبارہ مکالمے اور مذاکرات کی میز پر واپسی ناگزیر ہے، تاکہ پرامن ذرائع کے ذریعے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کو تقویت دی جا سکے۔
یہ ملاقات عمانی سلطنت اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی امور پر جاری مشاورت کے دائرے میں ہوئی، جو اس بات کی عکاس ہے کہ عمان بدستور مکالمے اور سفارتی حل کی حمایت میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔
علی لاریجانی منگل کے روز ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ سرکاری دورے پر مسقط پہنچے تھے، جہاں ان کا مقصد عمانی حکام کے ساتھ مذاکرات کرنا تھا۔ ان کے دورے کے شیڈول میں خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعاون کے فروغ پر بات چیت شامل ہے۔
یہ دورہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پابندیوں سے متعلق امور پر مسقط میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے پہلے دور کے بعد سامنے آیا ہے، ایسے وقت میں جب خطے میں فوجی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عمان کے سلطان سے ملاقات کے بعد، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی سے بھی الگ ملاقات اور گفتگو کی۔
آپ کا تبصرہ