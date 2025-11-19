ٹرمپ پہلا امریکی بدنام زمانہ صدر، پہلی بار صدر کی مقبولیت 40 فیصد سے نیچے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خبر رساں ایجنسی رائٹرز اور ایپسوس کے مشترکہ سروے کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت 38 فیصد تک گر گئی ہے، جو دورِ دوم کی سب سے کم شرح ہے۔
اس سروے کے مطابق، جو 14 تا 17 نومبر کے دوران کیا گیا، 60 فیصد شرکاء نے ٹرمپ کی کارکردگی کو منفی قرار دیا۔
یہ پہلی بار ہے کہ ٹرمپ کی مقبولیت دورِ دوم میں 40 فیصد سے نیچے آئی ہے؛ جنوری میں یہ شرح 47 فیصد تھی۔
سروے میں بتایا گیا کہ مہنگائی میں اضافہ اور جفری ایپسٹین کیس کی تحقیقات پر عوامی ناراضگی ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی کی بڑی وجوہات ہیں۔ صرف 20 فیصد کا خیال ہے کہ تحقیقات درست انداز میں ہو رہی ہیں، جبکہ 70 فیصد سمجھتے ہیں کہ حکومت ایپسٹین کے گاہکوں سے متعلق معلومات چھپا رہی ہے۔
گزشتہ ہفتے ڈیموکریٹس نے ایپسٹین کی کچھ ای میلز جاری کیں، جن کے مطابق ٹرمپ اس سرمایہ کار کی مجرمانہ سرگرمیوں سے آگاہ تھے۔ وائٹ ہاؤس نے ان دعووں کو صدر کو بدنام کرنے کی کوشش قرار دیا۔
